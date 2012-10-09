《汇市简讯》澳元/美元波动率新一轮买需浮现

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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* 澳元/美元波动率出现新买需,因现汇回跌至1.0200
* 一周价平波动率报8.4%,一个月期报8.9%,东京时段报7.75%及8.75%
* 一周实际波动率约为8.5%,一个月期小时图波动率为8.6%.
* 短天期波动率目前将持续反应现汇波动
* 三个月期报9.0%,周一报9.25%,一年期报11.05%,前报11.15%
* 昨天的低点1.0149为危险区域,若跌破将引爆波动率买需 (完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保