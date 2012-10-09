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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 15:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元波动率新一轮买需浮现

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* 澳元/美元波动率出现新买需,因现汇回跌至1.0200

* 一周价平波动率报8.4%,一个月期报8.9%,东京时段报7.75%及8.75%

* 一周实际波动率约为8.5%,一个月期小时图波动率为8.6%.

* 短天期波动率目前将持续反应现汇波动

* 三个月期报9.0%,周一报9.25%,一年期报11.05%,前报11.15%

* 昨天的低点1.0149为危险区域,若跌破将引爆波动率买需 (完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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