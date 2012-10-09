《汇市简讯》欧元/美元波动率升高,因现汇走跌

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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* 欧元/美元跌破昨日低点1.2939,支撑波动率
* 一周期报在8.0%的中段,一个月期报8.85%,三个月期报8.75%,一年期报9.95%
* 若汇价守在上周三低点1.2876上方,应会限制整体波动率需求
* 特别是实际波动率仍处于相对低点
* 一周期小时图上的实际波动率仅为6.2%,一个月期小时图上实际波动率为7.75% (完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
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