《汇市简讯》欧元/美元波动率升高,因现汇走跌

* 一周期报在8.0%的中段,一个月期报8.85%,三个月期报8.75%,一年期报9.95%

* 若汇价守在上周三低点1.2876上方,应会限制整体波动率需求

* 特别是实际波动率仍处于相对低点

* 一周期小时图上的实际波动率仅为6.2%,一个月期小时图上实际波动率为7.75% (完)