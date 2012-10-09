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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 16:09 BJT

《汇市简讯》欧洲国家央行操作据传为欧元意外挫跌的原因

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* 据传欧洲国家央行储备多元化操作是欧元挫跌原因

* 短线交易商缺乏明确看法,因此多数退场观望

* 欧元跌势快于预期,1.2920-30美元处的停止单受关注

* 投机客计划利用反弹至1.2650-60时出脱,因短线技术面趋疲

* 中国大规模流动性操作的跟进效应有限,拖累信心.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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