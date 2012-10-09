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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 16:17 BJT

《汇市简讯》亚洲央行买盘带动欧元/美元脱离低点

0802GMT

* 亚洲央行买盘令欧元/美元脱离1.29区间低档

* 10月4日低点1.2902亦接近61.8%的回档位

* 21日均线位置1.2962料为新波动区间的上缘

* 1.2960为今日意外下跌的加速点

* 1.2900下方有区间操作交易商的停止单 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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