《汇市简讯》希腊担忧拖累欧元,关注欧元兑英镑在近0.8060附近的买单

标题新闻：欧盟执委会副主席东布洛夫斯基称，需尽快就希腊救助检视达成协议以免生新不确定性
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0800 GMT
* 希腊担忧持续拖累欧元下跌
* 债权人仍对如何解决希腊债务意见不一--消息(道琼斯通讯社)
* 欧元兑英镑买单在近0.8060英镑(昨日低点为0.8059英镑)
* 更多买单在0.8050、0.8040和0.8030英镑(上周五低点为0.8031英镑)
--编译 田建华;审校 张若琪
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士称，复星地产控股已从三家银行处获得12.94亿港元(1.67亿美元)18个月期俱乐部贷款。