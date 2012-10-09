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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 16:15 BJT

《汇市简讯》希腊担忧拖累欧元,关注欧元兑英镑在近0.8060附近的买单

0800 GMT

* 希腊担忧持续拖累欧元下跌

* 债权人仍对如何解决希腊债务意见不一--消息(道琼斯通讯社)

* 欧元兑英镑买单在近0.8060英镑(昨日低点为0.8059英镑)

* 更多买单在0.8050、0.8040和0.8030英镑(上周五低点为0.8031英镑)

--编译 田建华;审校 张若琪

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