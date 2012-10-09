主要国家经济指标预测--10月10日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月9-10日
2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%
10月10日(三)
0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.5% +1.1%
(较上年同期) +3.3% +3.1%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.2%
0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -10.1% -7.3%
1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4
再融资指数 -- 5,888.0
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.7%
趸售销售 +0.5% -0.1%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +0.3%
2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%
2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6%
(较上年同期) -4.8% +1.7%
10月10-15日
1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 赤字25 赤字1,910
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月8日(一)
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余4,547 盈余4,255
10月9日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 负3 --
企业信心指数 0 --
0500 日本服务业景气判断指数 9月 41.2 --
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 赤字977 --
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差53 --
进口(亿欧元) 434.56 --
出口(亿欧元) 381.70 --
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.8% -0.7%
(较上年同期) -2.6% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.5%
(较上年同期) -1.2% -1.1%
制造业产出(较前月) -1.1% -0.6%
(较上年同期) -1.2% -0.6%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差98.44 逆差85
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.72 逆差40
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 下跌0.1点 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 +0.2% --
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 22.0215 20.75
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 +1.6% --
2300 韩国失业率 9月 3.1% -- (完)
--整理 张若琪/王洋;审校 隋芬
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保