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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月10日****

路透10月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月9-10日

2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +1.6%

10月10日(三)

0300 韩国L货供额 8月 -- +9.0%

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.5% +1.1%

(较上年同期) +3.3% +3.1%

0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.2%

0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) -10.1% -7.3%

1100 美国抵押贷款指数 10月5日当周 -- 1,020.4

再融资指数 -- 5,888.0

1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.7%

趸售销售 +0.5% -0.1%

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +0.3%

2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +0.1%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +0.9%

2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.5% +4.6%

(较上年同期) -4.8% +1.7%

10月10-15日

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 赤字25 赤字1,910

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月8日(一)

　2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余4,547 盈余4,255

10月9日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 9月 负3 --

企业信心指数 0 --

0500 日本服务业景气判断指数 9月 41.2 --

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 赤字977 --

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差53 --

进口(亿欧元) 434.56 --

出口(亿欧元) 381.70 --

0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.8% -0.7%

(较上年同期) -2.6% -2.5%

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% -0.5%

(较上年同期) -1.2% -1.1%

制造业产出(较前月) -1.1% -0.6%

(较上年同期) -1.2% -0.6%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差98.44 逆差85

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.72 逆差40

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 下跌0.1点 --

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月6日当周 +0.2% --

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 22.0215 20.75

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月6日当周 +1.6% --

2300 韩国失业率 9月 3.1% -- (完)

--整理 张若琪/王洋;审校 隋芬

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