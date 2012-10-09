《汇市简讯》英镑/美元跌势在1.6000上方获主权帐户买需提供支撑

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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0845GMT
* 在英国公布令人失望的制造业产出数据后,英镑走跌,主权帐户需求协助提供支撑
* 英国8月制造业产出较上月下滑1.1%,跌幅大于市场预估的下滑0.6%,8月工业生产较上月下滑0.5%,符合预期
* 数据公布前,英镑高点为1.6026,低点为1.6004
* 英国国家经济社会研究院(NIESR)的国内生产总值(GDP)预估将在1400GMT出炉.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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