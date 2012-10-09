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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 17:06 BJT

《汇市简讯》欧元空头可能成为纽约盘初攻击目标

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今日盘初欧元/美元走势令部份人士受创惨重,主要因为极少交易商预期汇价会有明显波动.欧元/美元下跌75个点子后,据称亚洲国家央行、中东主权投资者、及日本中长期投资人逢低承接.

大梦初醒的交易商目前正利用欧元反弹机会出脱,因短线技术面偏空,但基本上在近期1.2803-1.3072区间的中间水准布局.通常这是不太明智的.等到纽约市场开盘后,他们在1.2960-80上方的停止单很可能成为攻击目标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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