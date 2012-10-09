《汇市简讯》澳元/美元涨势受限,仍为逢高出脱格局

0914GMT * 澳元/美元卖家仍逢高沽出,海外市场出现涨势 * 位于1.0250及100日均线的卖盘阻碍上行 * 形势仍旧偏空,但澳元/美元料出现一些空头回补 * 潜在的并购交易对澳元有利,然澳洲央行降息预期及全球前景疑虑将会构成压力 * 下档目标为6月至9月涨势的50%及61.8%回档位1.0103及0.9980 (完) --编译 张明钧;审校 蔡美珍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=