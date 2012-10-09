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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 17:40 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上扬,希腊和西班牙疑虑提供支撑

路透伦敦10月9日电---美国政府公债价格周二在欧洲市场走高,因对于希腊能否持续取得国际援助资金,以及西班牙会等多久才启动欧洲央行买债机制等忧虑提供美债支撑.

美债周五下跌,因美国失业率意外下滑,但美债最新的上涨动能可能有限,因在本周的660亿美元债券标售前,交易商将推低美债价格.

国际货币基金组织(IMF)周二在报告中称,希腊将无法达成削减债务的五年目标,该目标是希腊取得1,300亿欧元纾困金的条件之一.

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