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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 18:03 BJT

〔路透基点〕台湾闳晖委托土地银行安排20亿台币五年期融资--RLPC

路透香港10月9日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,台湾上市公司闳晖实业已经委托台湾土地银行安排20亿台币(6,800万美元)的五年期融资.该公司主要产品包括行动电话按键及金属外壳.

所筹得的资金将作为再融资及营运资本.

这项融资按预料将在11月启动.

借款人上次是在2009年1月筹募30亿台币的五年期贷款,综合收益约为79个基点,利率为较次级市场商业本票利率加码72个基点.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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