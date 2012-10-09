路透伦敦10月9日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

巴克莱:

欧元/美元:昨天跌落1.2950美元支撑,透露出短期内更大幅拉回的可能性.但200日均线仍在1.2825提供支撑,只要仍守在上方,我们预期在美元短暂走强后,欧元将回升至1.3185.日内阻力在1.3030.

美元/日圆:目前在77.60-78.90区间中段,缺乏重大突破讯号.短线方面,跌落78.27,会加重在这个区间内的偏空气氛.但若跌至77.60/75,我们将再度买进,预期回升至78.90,可能升至日线云区顶部,云区顶部下周将降至79.00.

欧元/英镑:随着市场逐渐逼近0.8115/8119的9月高点及200日均线,我们正在等待出现触顶讯号.动能目前也呈现超涨,若跌落0.8055,将是确认顶部的讯号,并拉回至0.7950.但若收盘站上0.8120,我们将有理由把未来几周上档目标提高至0.8260.

纽约 当日 今年来 2011年

0947GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2940 1.2969 -0.22 -0.04 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.32 78.32 +0.00 +1.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.34 101.52 -0.18 +1.78 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9355 0.9330 +0.27 -0.22 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6012 1.6026 -0.09 +3.07 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9761 0.9766 -0.05 -4.24 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0205 1.0184 +0.21 -0.20 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8196 0.8188 +0.10 +5.29 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.930 79.760 +0.21 +1.64 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.170 64.130 +0.06 +7.25 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.41 125.44 -0.02 +4.92 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2448 1.2431 +0.14 -5.17 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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