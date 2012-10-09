〔东南亚股市〕新加坡、泰国和菲律宾股市收低,受全球成长忧虑打击

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透曼谷10月9日电---新加坡、泰国和菲律宾股市周二小幅下滑,亚洲大型股面临全面卖压,因对全球成长的忧虑打击投资人信心.
新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第二日下跌,收在一周收盘低点3,065.91点.泰国股市.SETI跌近1%至近两周低点.
菲律宾股市.PSI连续第三日下跌,下滑0.7%至近一周收盘低点5,394.90点.
临近尾盘时的卖压抹除马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE上午多数涨幅,两市场均微幅收高.国际货币基金组织(IMF)对全球成长的警告打击全球股市.
根据交易所数据,外资在马来西亚股市买超2.11亿马币(林吉特)(6,879万美元),散户和法人均卖超.
1012GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3065.91 -10.74 -0.35 +15.85 2646.35
马来西亚 .KLSE 1663.32 3.10 +0.19 +8.66 1530.73
泰国 .SETI 1292.48 -12.23 -0.94 +26.06 1025.32
印尼 .JKSE 4280.25 12.02 +0.28 +11.99 3821.99
菲律宾 .PSI 5394.90 -39.23 -0.72 +23.40 4371.96
越南 .VNI 393.67 0.22 +0.06 +11.98 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保