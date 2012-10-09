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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 18:21 BJT

〔东南亚股市〕新加坡、泰国和菲律宾股市收低,受全球成长忧虑打击

路透曼谷10月9日电---新加坡、泰国和菲律宾股市周二小幅下滑,亚洲大型股面临全面卖压,因对全球成长的忧虑打击投资人信心.

新加坡海峡时报指数.FTSTI连续第二日下跌,收在一周收盘低点3,065.91点.泰国股市.SETI跌近1%至近两周低点.

菲律宾股市.PSI连续第三日下跌,下滑0.7%至近一周收盘低点5,394.90点.

临近尾盘时的卖压抹除马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE上午多数涨幅,两市场均微幅收高.国际货币基金组织(IMF)对全球成长的警告打击全球股市.

根据交易所数据,外资在马来西亚股市买超2.11亿马币(林吉特)(6,879万美元),散户和法人均卖超.

1012GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3065.91 -10.74 -0.35 +15.85 2646.35

马来西亚 .KLSE 1663.32 3.10 +0.19 +8.66 1530.73

泰国 .SETI 1292.48 -12.23 -0.94 +26.06 1025.32

印尼 .JKSE 4280.25 12.02 +0.28 +11.99 3821.99

菲律宾 .PSI 5394.90 -39.23 -0.72 +23.40 4371.96

越南 .VNI 393.67 0.22 +0.06 +11.98 351.55

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(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

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