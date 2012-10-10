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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 08:57 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月10日-10月17日

路透10月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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10/10 1530 美国 四周期国库券

10/10 1700 美国 10年期公债

10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券

10/10 加拿大 27亿加元 三年期公债,2016年2月1日到期

10/10 意大利 80亿欧元 2013年10月14日到期的12个月期BOT

10/10 意大利 30亿欧元 2013年1月14日到期的三个月期BOT

10/10 0700 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券

10/10 0700 德国 票息0.10%,2023年到期的通膨保值债券

10/11 1700 美国 30年期公债

10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债

10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/11 0130 日本 30年期公债

10/11 意大利 27.5-37.5亿欧元 票息4.50%,2015年7月15日到期的指标BTP债券

10/11 意大利 15-22.5亿欧元 票息4.75%,2016年9月15日到期的非指标BTP债券

10/11 意大利 票息4.50%,2018年8月1日到期的非指标BTP债券

10/11 意大利 票息5.0%,2025年3月1日到期的非指标BTP债券

10/15 1530 美国 13周和26周期国库券

10/16 西班牙 12和18个月国库券

10/16 1530 美国 四周和52周期国库券

10/16 0130 日本 五年期公债

10/16 希腊 13周国库券

10/17 0120 日本 一年期贴现国库券

10/17 加拿大 10年期公债

10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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