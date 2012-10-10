《全球主要国家债券发行预告》--10月10日-10月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/10 1530 美国 四周期国库券
10/10 1700 美国 10年期公债
10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
10/10 加拿大 27亿加元 三年期公债,2016年2月1日到期
10/10 意大利 80亿欧元 2013年10月14日到期的12个月期BOT
10/10 意大利 30亿欧元 2013年1月14日到期的三个月期BOT
10/10 0700 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券
10/10 0700 德国 票息0.10%,2023年到期的通膨保值债券
10/11 1700 美国 30年期公债
10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债
10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/11 0130 日本 30年期公债
10/11 意大利 27.5-37.5亿欧元 票息4.50%,2015年7月15日到期的指标BTP债券
10/11 意大利 15-22.5亿欧元 票息4.75%,2016年9月15日到期的非指标BTP债券
10/11 意大利 票息4.50%,2018年8月1日到期的非指标BTP债券
10/11 意大利 票息5.0%,2025年3月1日到期的非指标BTP债券
10/15 1530 美国 13周和26周期国库券
10/16 西班牙 12和18个月国库券
10/16 1530 美国 四周和52周期国库券
10/16 0130 日本 五年期公债
10/16 希腊 13周国库券
10/17 0120 日本 一年期贴现国库券
10/17 加拿大 10年期公债
10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。