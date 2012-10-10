《汇市简讯》美元/日圆支撑位在78.16下方

2347GMT * 美元/日圆支撑位在一目均衡基准线78.16下方 * 一目均衡转换线在78.14略下方,日本投资者买单一路向下至78.00及下方 * 在78.10下方和78.00有少量停止单,但买单或许更大 * 在78.50、78.44(亚洲盘)昨日日高之前有卖单 * 一路向上有卖单,78.65为重要阻力位,此为云区底部 * 100日移动均线切入位在78.77,云顶为79.00,两者上方均有停止单.(完) --编译 戴素萍;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=