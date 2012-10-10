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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 09:11 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑自上日高位回落

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* 自测试0.81(上日高位)阻力位后,急速回落

* 最好的情况是近期内在横盘整理

* 近期突破日线通道,看来可以因后市偏多而买进

* 浏览技术分析简图,请点选:(link.reuters.com/xax23t)(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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