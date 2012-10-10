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市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 09:51 BJT

《汇市简讯》美元/加元0.9810的阻力顽强

0128GMT

* 隔夜测试0.9810阻力位,但旋即回落

* 该水位为测试我们倾向做空的良好指标

* 预料会向下测试前次低位约0.965

* 技术图表请点选(link.reuters.com/gex23t).(完)

--编译 戴素萍;审校 石冠兰

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