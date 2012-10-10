〔澳洲个股〕力拓加紧削减成本以因应中国经济放缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦10月9日电---矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)周二表示,其将加紧削减成本,因近期经济展望充满不确定性,其中包括主要大宗商品消费大国--中国今年经济成长放缓等因素.
力拓表示,其在服务和支援业务方面已削减年度成本5亿美元,如今将缩减在营运、专案研究等其他方面的支出,并裁减一些工作岗位.今年初该公司已冻结支援人力的招募.
力拓正倚赖中国基础建设支出计划来推升钢铁需求.但力拓执行长艾博年在投资人研讨会之前表示,预期中国刺激举措的效用只会逐步显现,而且是在领导层换届之后.
"有一些好消息传出.问题是这些(好消息)何时才会向最终影响到我们的市场,"艾博年对记者表示.
"整体而言,我想说我们对未来几季的业务前景比几个月前的看法更为保守."
力拓表示,中国有一些正面迹象,"经济放缓可能已经触底,"该公司提到主要城市房价上升等指标.
但力拓把其对中国2012年经济成长的预估从8%降为"略低于"8%,和国际货币基金组织(IMF)周二公布的修正后预估值一致.
艾博年表示,力拓严控资本配置,因此新项目的审查会更严格."我认为近期内不会核准重大的新项目."他坚持今年160亿美元的支出上限.
力拓铜业务的近期前景要比铁矿石来得好,但力拓位于蒙古的铜金矿Oyu Tolgoi项目可能会延后,因和中国的供电谈判久拖不决.
分析师对和中国当局的谈判延宕感到担忧,不过艾博年表示有见到"真正的动能",最终的讨论归根结底是商业条件."我有信心双方将会在商业上达成共识."
铜金矿Oyu Tolgoi目前预定是在2013年上半年开始商业生产.除非在年底前敲定协议,不然冗长的谈判可能会影响到增产时间表.(完)
--编译 戴素萍;审校 李春喜/徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。