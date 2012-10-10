《外汇专栏》经济表现及货币政策走向因素有利买进新西兰元/坡元

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 蔡美珍

路透伦敦10月9日电---在主要货币汇率都呈现区间波动的当下,买进新西兰元并卖出坡元NZDSGD=R或许会有不少好处.

一个有利新西兰元的重要因素在于,新西兰主要出口大宗商品的价格表现.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)的大宗商品价格指数在9月创下一年半来最大按月涨幅,由7月的28个月低点反弹.这项指数涵盖的大宗商品种类,占了新西兰全年出口收入的约60%.

乳品是新西兰的重要出口产品,而价格料将持于高位,同时由于美国乳品业者受到半个多世纪以来最严重旱灾打击,价格持坚造福新西兰乳品业者的程度可能更甚以往.

新加坡面临的经济挑战,与新西兰经济的相对优势,两者之间的强烈对比,同样有利于卖出坡元、买进新西兰元.

新西兰9月房价上扬,经济表现比起其他发达经济体仍算强劲.因此,根据路透调查,新西兰利率料将由2.5%向上调升,而非调降.

当然,新西兰的情况并非一切美好,失业率处于两年高位,政府预计2012年下半年成长率将放缓.

但新西兰情况比新加坡好,新加坡预定周五0000GMT公布第三季国内生产总值(GDP).

路透调查的受访分析师预估,新加坡GDP继第二季下滑后,第三季仍萎缩.

据周二报导,新加坡总理李显龙表示,由于第二季GDP数据可能上修,新加坡或许可以避免第三季陷入符合技术性定义的经济衰退.

即使新加坡躲过陷入衰退,在GDP公布的同时,新加坡金融管理局(MAS)发表的政策声明,有可能会放松政策,放缓坡元兑主要贸易伙伴货币的升值速度.

若金管局放宽政策,可能带动新西兰元兑坡元上扬.

新西兰元兑坡元汇率10月2日在1.0240,之后小幅跌至100日均线位置1.0025附近.

2月15日触及的2012年高位1.0597,对新西兰元来说或许是太贪心的目标,但新西兰元升到至少1.02中段水准,或许是可以做到的.(完)