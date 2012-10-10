〔路透专访〕蒙古总统称,正与力拓谈奥尤陶勒盖铜金矿计画细节

路透斯德哥尔摩10月9日电---蒙古总统额勒贝格道尔(Tsakhia Elbegdorj)周二表示,该国正与全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)讨论开发奥尤陶勒盖铜金矿项目的细节,然而蒙古也将信守对投资人的承诺.

奥尤陶勒盖铜金矿项目将开发全球储量最大的三个铜金矿藏之一,已经授与加拿大艾芬豪矿业66%的开发权益.如今艾芬豪矿业已经更名为Turquoise Hill Resources(TRQ.TO),股权多数由力拓持有.

但是蒙古矿业部长Ganhuyag Davaajav上月表示,该国政府将寻求提高奥尤陶勒盖铜金矿的权益比例.这给该项目带来不确定性.现蒙古政府的持股比例为34%.

"大家都知道我们与力拓为了这个合约协商了五年,而在协商之后又花了三年的时间建造,"额勒贝格道尔在访问瑞典首都时接受路透专访表示."我认为我们将会履行与投资人间的合约."

"当然我们也会恪守对本国人民的承诺...但还有一些议题必须讨论."

额勒贝格道尔表示,需要讨论的议题包括环境、水资源、采购、以及参与该项目的蒙古人员数量.(完)