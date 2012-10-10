版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 11:18 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢跳空开高,可能升向30.80

0303GMT

* 美元/泰铢跳空开高至30.71-30.72,纽约盘收报30.69

* 最新报价为30.74,受美元兑其他货币走升所带动

* 接下来可能会升向30.80,因股市相关资金流出

* 美元/泰铢最新指示价为30.73-30.75.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐