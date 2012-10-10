〔日本股市〕日经指数触及两个月低位,因担心企业财报不佳

路透东京10月10日电---日本股市日经指数周三早盘跌至两个月低位,因国际货币基金组织(IMF)自4月以来二度调降经济预测,投资人担心全球经济成长迟滞将打击即将公布的企业财报.

日经指数.N225早盘下跌1.7%至8,621.06.周二时下跌1.1%.

汽车股承压,此前其证实9月在中国市场的销售大幅下滑.丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)分别下跌1.8%和1.2%.

巴黎银行首席日本股市策略师Shun Maruyama表示,日经指数可能测试8,500点,因为投资者在未来一两周可能持续卖空.

东证股价指数.TOPX则跌1.4%至717.64点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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