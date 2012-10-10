〔企业并购〕华联企业出价14亿坡元购星狮旗下酒店服务公寓部门被拒

路透新加坡10月10日电---消息人士表示,华联企业(OVES.SI)出价14亿坡元(11.4亿美元)收购星狮集团(Fraser and Neave)(FRNM.SI)酒店式服务公寓部门,但被后者回绝.

星狮集团表示,该业务是其地产部门的一部分,且其仍在考虑泰国亿万富翁苏旭明对整个公司72亿美元的出价. [ID:nSB1775806]

因此,星狮集团在未指明出价者的交易所文件中表示,将不会回应对其酒店式服务公寓部门的出价.

华联企业是一家新加坡酒店和地产公司,为印尼力宝集团(Lippo Group)控股.尚未联系到华联企业置评.(完)