《热点透视》亚洲股市或将在黯淡的经济前景下逆市而升

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 许娜

路透香港10月10日电---亚洲经济增长前景遭降或许预示着,亚股将上演一轮反直觉的上涨行情.虽然经济形势黯淡,但各主要央行正在向市场注入大量廉价资金,而且美国经济复苏显现亮点.投资者可能会撤出避险的亚洲债市,转而投入蕴含希望的亚洲股市.

国际货币基金组织(IMF)和世界银行双双下调对亚洲的经济增长预估.对依赖出口的亚洲经济体而言,中国经济放缓、欧洲经济衰退和美国经济复苏乏力带来的痛楚最大.IMF预计韩国今年国内生产总值(GDP)增长将放缓至2.7%,新加坡和台湾将分别增长2.1%和1.3%.

这应该会令外国投资者暂时停下脚步.根据野村的数据,今年迄今,外资已买进390亿美元亚洲股票.但外资也希望从亚洲债市中获得庇护,支持了2012年头九个月除日本外亚洲债市的5,870亿美元债券发行.韩国债券收益率(殖利率)现处于10多年来的最低水准.

亚洲债市现在可能不再被视为像以前那样的避险天堂,因为其它地区的不确定性已有所消散.欧洲方面,欧洲央行的购债誓言已将西班牙债券的保险成本推低至一年低位.美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行的资产购买计划以及中国央行的行动,也使更多的廉价资金持续涌入全球金融系统.

这些资金可能会更青睐股市,而非债市.虽然IMF下调了2013年经济增长预估,但随着全球最大经济体的复苏,明年的经济表现仍料好于今年.美国的住房和制造业数据均在改善.

在美国经济改善趋势的影响传递到亚洲以前,亚洲市场可能还将下跌.但随着通胀上升,及外汇储备再度增加,亚洲央行可能再也不用面临继续降息的压力.这可能为撤出亚洲债市而转投亚洲股市提供更多论据.(完)