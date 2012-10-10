更正:〔国际油市〕布兰特原油跌至114美元附近,经济阴霾盖过供应疑虑

(更正:因英文原文有误,第三段布兰特原油周二触及的高位应为至9月"17日"以来最高,非"18日".) 路透新加坡10月10日电---布兰特原油在上日大涨逾2%后,周三跌至近114美元,经济前景的阴霾抵销了对中东石油供应中断的疑虑.叙利亚和土耳其冲突升级令市场担心供应有中断之虞. 全球经济增长放缓疑虑令投资者规避风险,扶助美元走强,也打压油价. 0502GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.37美元至每桶114.13.周二跳升2.4%,至9月17日以来最高. 美国原油期货CLc1走软0.35美元至92.04美元.美元指数.DXY上升0.13%. "在上日的劲扬之后,肯定会出现一些获利了结."OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称."土耳其和叙利亚间紧张情势升温,则支撑油价." "土耳其和叙利亚间紧张情势升温,拉高了地缘政治风险的溢价."澳新银行分析师在报告中指出."这增加了供应中断疑虑,特别是,如果叙利亚冲突开始阻碍伊拉克北边的石油生产的话." 不过在国际货币基金组织(IMF)称全球经济放缓的情况正在恶化,并自4月以来第二度调降增长预估后,投资者本周转而避险,使得供应疑虑对油价的影响减弱.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬/戴素萍