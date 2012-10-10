更正:〔国际油市〕布兰特原油跌至114美元附近,经济阴霾盖过供应疑虑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因英文原文有误,第三段布兰特原油周二触及的高位应为至9月"17日"以来最高,非"18日".) 路透新加坡10月10日电---布兰特原油在上日大涨逾2%后,周三跌至近114美元,经济前景的阴霾抵销了对中东石油供应中断的疑虑.叙利亚和土耳其冲突升级令市场担心供应有中断之虞. 全球经济增长放缓疑虑令投资者规避风险,扶助美元走强,也打压油价. 0502GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.37美元至每桶114.13.周二跳升2.4%,至9月17日以来最高. 美国原油期货CLc1走软0.35美元至92.04美元.美元指数.DXY上升0.13%. "在上日的劲扬之后,肯定会出现一些获利了结."OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称."土耳其和叙利亚间紧张情势升温,则支撑油价." "土耳其和叙利亚间紧张情势升温,拉高了地缘政治风险的溢价."澳新银行分析师在报告中指出."这增加了供应中断疑虑,特别是,如果叙利亚冲突开始阻碍伊拉克北边的石油生产的话." 不过在国际货币基金组织(IMF)称全球经济放缓的情况正在恶化,并自4月以来第二度调降增长预估后,投资者本周转而避险,使得供应疑虑对油价的影响减弱.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬/戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。