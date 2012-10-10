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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 13:31 BJT

〔澳洲股市〕收跌,铁矿石上涨激励矿业股

路透墨尔本10月10日电---澳洲股市周三下跌0.3%,从14个月高位回落,此前国际货币基金组织(IMF)二度调降经济成长预估,令区域股市大都走跌.

根据数据供应商Steel Index,指标铁矿石.IO62-CNI=SI跳涨6%至每吨117.20美元,为8月1日以来最高.

矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)双双上涨.

根据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌14.7点至4,490.7点.周二时上涨0.5%至4,505.3点.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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