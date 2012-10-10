〔路透专访〕因应经济不稳,资产中黄金配比应加倍至7-8%--Coutts

* 理想上投资者资产中应配置7-8%的黄金

* 全球经济更趋震荡和不稳,有利黄金

路透新加坡10月10日电---苏格兰皇家银行(RBS.L)的私人银行部门Coutts的高层主管指出,随着全球经济成长前景减退,纸币价值也随之下滑,投资者应将持有的黄金资产加倍.

Coutts亚洲与中东地区投资长Gary Dugan告诉路透,理想上,投资者应致力在资产中维持7-8%的黄金部位,高于财富管理行业平均约3%的部位.

"部分客户在问金价走势,我说根本别去想价格.它可以保值."

Dugan预期金价未来几个月将升向每盎司2,000美元,因受到一些中短期因素的支撑,包括新兴市场央行也在买金.

他还表示,全球经济经过数十载大致稳定的成长后,已变得波动较大且不稳,而且欧美的结构性问题似乎也无法迅速解决,这些也都可能增添黄金的吸引力.

Coutts表示最青睐的黄金投资方式,就是买进上市交易产品(ETP).

但Dugan说,手中约15-20%的客户较偏好买金存放在他们信赖的保管库,而非将资金投入黄金相关的金融工具,因为他们不太信任金融系统.(完)