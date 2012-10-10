〔离岸人民币〕新加坡授予两家中资银行完整执照,人民币清算行开设在即

路透新加坡/香港10月10日电---新加坡已向两家中国银行业者授予完整的银行执照,使其更加接近获得一人民币清算银行,而拥有人民币清算行后,新加坡将可在不断扩张的人民币计价交易及金融产品市场上,更积极地与香港展开竞争.

新加坡7月时表示,该国将给予两家在当地经营的中资银行全面银行业务执照,这将使其可充当人民币交易的清算行.[ID:nSB1654774]

"中国银行(601988.SS)及中国工商银行(601398.SS)的新加坡分行已经展开全面的业务,因其自10月5日起取得完整的经营银行业务权限,"新加坡金管局周三表示.

"新加坡及中国相关机构将会随之拟定人民币清算银行的执行细节,"金管局补充道.

业内人士指出,新加坡为全球第四大外汇交易中心,且为亚洲石油及商品的主要根据地,目前各界普遍认为新加坡吸收的人民币存款规模将仅次于中国和香港.(完)