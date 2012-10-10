《汇市简讯》英镑/美元接近即将到期期权执行价1.6000水准

0630GMT

* 今天在纽约盘到期的期约中,执行价在1.6000美元的期约最接近现汇水准

* 在该水准附近料有卖单,阻力在1.6020和1.6050

* 支撑位在1.5975(昨日触及的一个月低点),1.5960(9月10日低点)和1.5950

* 英国央行总裁金恩暗示,通胀已不再是英国央行的主要关注焦点(金融时报)(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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