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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:00 BJT

《汇市简讯》瑞士央行总裁乔丹强调汇率限制的重要,瑞郎变化不大

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* 瑞士央行总裁乔丹:欧元/瑞郎底限1.20在可预见的未来中是正确的政策

* 资产负债表扩张并非毫无风险,但瑞士央行必须承担这些风险

* 瑞郎对欧元持稳,因瑞郎跟随欧元兑美元走低

* 在1.2100的买盘使得跌势受限,卖盘在1.2140/50,停止单在1.2095下方 (完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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