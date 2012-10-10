《汇市简讯》欧元/美元波动率大致持平,尽管现汇下跌

0654GMT

* 欧元/美元波动率受支撑,但大致持平,尽管现汇跌至1.2836

* 交易员将之归因于实际波动率偏低,以及1.2800处有部分奇异期权

* 一周期波动率在9.0%,但小时线图上的实际波动率为7.2%.一个月期波动率为8.9%,而小时线和日线实际波动率均为8.0%

* 三个月期价平波动率本周持稳在8.75%附近,一年期在9.95%,但上方卖压沉重

* 一个月期delta值为0.25的风险逆转指标为0.45,偏向欧元卖权,高于上周的低点0.325

* 低于1.2800肯定会引发新的gamma需求.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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