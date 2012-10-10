《汇市简讯》英镑/美元目标为6月至9月涨势的38.2%费波纳奇回档位

0646GMT * 趋势偏空,尽管已经脱离波林格区间 * 正伺机在日内上涨时重建空头交易 * 目标为2012年低点至高点(即6月至9月涨势)的38.2%费波纳奇回档位1.5912 * 位于附近的55日均线位置1.5915强化支撑力道 * 日线图指标向下发展,有下跌空间 (完) --编译 张明钧;审校 蔡美珍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=