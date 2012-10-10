版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 10日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受法国强劲工业生产数据支撑

0655GMT

* 欧元受惠于法国8月工业生产数据强劲,数据显示较上月成长1.5%,市场原预估下滑0.2%

* 阻力在0.8052(纽约尾盘低点)、0.8059(周一低点)、0.8065及0.8082

* 据称买盘在0.8030-35及0.8020(10月4日低点在0.8022).(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐