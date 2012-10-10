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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:26 BJT

〔日本股市〕日经指数收挫2%创两个月收盘低位,受企业获利疑虑拖累(更新版)

(新增细节)

* 日经指数下跌2%,东证股价指数跌1.5%

* 丰田汽车挫低,受汽车召回消息和中国销售疲弱影响

* 个人电脑相关个股受疲弱前景的忧虑冲击

* Tokyo Electron走升,因第二季订单超越预期

C 路透东京10月10日电---日本股市日经指数周三收跌2%,创两个月收盘低位,因市场忧虑即将开始的财报季将受全球经济放缓打击,此前国际货币基金组织(IMF)自4月以来第二次削减成长预估.

汤森路透StarMine的SmartEstimates预期,7-9月业绩会比市场预估值低1.2%.

东京一名分析师称,由于有获利前景转弱、美国大选即将登场等等议题,投资人仍旧感到不安,少有人愿意承担风险.

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