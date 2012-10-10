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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:36 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超1,049亿韩元,散户买超3,893亿

路透首尔10月10日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,049亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月10日 -104.9 -288.0 389.3

10月9日 -66.0 38.6 31.9

10月8日 400.6 -139.7 177.7

10月5日 -70.2 153.1 -80.5

10月4日 -20.3 -125.2 130.3

10月2日 44.6 -103.5 47.0

9月28日 224.8 -61.8 -54.0

9月27日 -108.5 37.7 82.8

9月26日 44.0 -177.6 130.2

9月25日 1.8 66.5 9.5

9月24日 14.5 -22.9 11.4

9月21日 161.6 -34.7 -114.4

9月20日 199.7 -253.3 62.4

9月19日 181.5 -201.4 27.4

9月18日 69.5 -23.4 -34.0

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本月以来 143.2 -523.4 785.4

-------------------------------------------------

今年以来 15,733.9 1,163.4 -11,748.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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