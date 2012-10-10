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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:48 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌1.5%,受疲弱油价和经济疑虑拖累

路透曼谷10月10日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三下跌,交易商称,受到全球成长放缓挥之不去的疑虑以及疲弱油价拖累.

TOCOM指标3月期胶JRUc6下跌4.2日圆或1.5%,结算价报每公斤269.4日圆(3.45美元).

上海主力1月期胶SNRF3跌30元人民币至每吨25,680元人民币(4,100美元).

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