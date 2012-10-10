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亚洲 | 2012年 10月 10日 星期三 15:52 BJT

〔韩国汇市〕公债价格因韩国央行降息预期而走升,韩元兑美元下跌

路透首尔10月10日电---韩国公债周三全面上涨,主要公债收益率(殖利率)均收在韩国央行基本利率水准下方,因预期央行会在周四政策会议上宽松政策.

指标五年期公债收益率KRTSY5Y=KQ和三年期公债收益率KRTSY3Y=KQ均下跌5个基点,收在纪录低位.

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