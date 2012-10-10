〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,但创纪录库存抑制升幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡10月10日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨,来到逾一周最高水准,尾随其他植物油涨势,但创纪录库存令涨幅受限.
马来西亚棕榈油局在盘中公布,受高产量影响,该国9月棕榈油库存较上月增加17.4%至创纪录的248万吨.
库存高于市场预估的246万吨,令棕榈油期货缩减涨幅.棕榈油期货稍早升至2,483马币(林吉特),为10月1日以来最高.
棕榈油价格上周跌至近三年低点,但随后稳步回升,因有低接买盘浮现,且受马来西亚政府调降出口税的前景提振.
"市场仍呈现区间波动,在2,400至2,500马币间交投,"一外资大宗商品经纪商的交易员称."美国豆油昨晚上涨,且大连豆油也小升,使得棕榈油价格受到支撑."
指标12月棕榈油期货FCPOc3上涨0.8%,收报每吨2,457马币.
总成交量为45,198口,高于通常25,000口的成交量.(完)
--编译 王冠中;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。