〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,但创纪录库存抑制升幅

路透新加坡10月10日电---马来西亚棕榈油期货周三小幅上涨,来到逾一周最高水准,尾随其他植物油涨势,但创纪录库存令涨幅受限.

马来西亚棕榈油局在盘中公布,受高产量影响,该国9月棕榈油库存较上月增加17.4%至创纪录的248万吨.

库存高于市场预估的246万吨,令棕榈油期货缩减涨幅.棕榈油期货稍早升至2,483马币(林吉特),为10月1日以来最高.

棕榈油价格上周跌至近三年低点,但随后稳步回升,因有低接买盘浮现,且受马来西亚政府调降出口税的前景提振.

"市场仍呈现区间波动,在2,400至2,500马币间交投,"一外资大宗商品经纪商的交易员称."美国豆油昨晚上涨,且大连豆油也小升,使得棕榈油价格受到支撑."

指标12月棕榈油期货FCPOc3上涨0.8%,收报每吨2,457马币.

总成交量为45,198口,高于通常25,000口的成交量.(完)