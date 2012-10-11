《台湾报摘》--经济日报10月11日

* 头版头条:

--马英九总统昨日定调"开放常态、管制例外"的外来资金投资原则,大幅放宽外来资金投入台湾产业的限制.经济部长施颜祥表示,将持续松绑法规,并同步加速陆资的开放.其中侨外投资将由目前"事先许可制"原则改为"事后报备制",且例外事前许可案件"愈少愈好".

* 其他:

--证所税明年实行,新上市柜公司股东将被课征高额证所税,使得台股出现一波"借壳上市"潮,包括昇阳建入主昇建开发、安钛克入主名钟(6276.TWO)、海悦入主力广(2348.TW)、华友联集团入主福益(1436.TW)等已在进行中或正在酝酿.

--根据金管会提出的明年度预算案,将有五家国内金融机构明年赴大陆设点或与大陆银行相互参股.这是金管会首度将两岸银行相互参股列入预算目标,代表明年度即将出现两岸银行参股案件.

--鸿海(2317.TW)积极推广60寸电视,除了与中华电信(2412.TW)MOD合作以外,并与有线电视业者洽谈合作,以补贴方式推广大尺寸电视,挑战3万元新低价.市场昨日传出,富邦旗下凯擘、台湾大哥大旗下台媒等是鸿海积极争取的合作伙伴之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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