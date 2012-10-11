《台湾报摘》--工商时报10月11日

* 头版头条:

--昨天亚股收黑居多,欧美股市也回档,台股9日借券卖出余额飙高到418.53万张的历史新高部位,外资台指期持仓部位也急速转为净空单840口,让台股多头剉着等.

* 其他:

--经济部长施颜祥表示,目前陆资采许可制,陆委会将大幅修改两岸关系条例,在不影响国家安全及就业前提下,尽量解除不必要管制.他说,第四波开放陆资,将全面检讨陆企投资面板、DRAM(动态随机存取记忆体)等半导体关键性产业的附条件,服务业也将进一步开放,"开放幅度不会太小".

--台商回台投资方案下周报政院核定,据悉经建会计划匡列国发基金逾100亿台币,拟对台商提供利息补贴,搭配信保基金的保证,估计台商约可取得投资计划7-8成营运资金.

--NCC(国家通讯管理委员会)发言人魏学文证实,单一业者取得频谱总量要设上下限,至少要标2个单位、也就是上下行10MHz才行.市场预期,频谱上下限总量管制加上两回合拍卖,这次4G频谱拍卖价格势必往上垫高至超过800亿台币甚至千亿元之谱.

--中央银行及金管会关切下,主要民营银行悄悄拉升房贷利率,一般首次购屋民众目前申贷利率已达2.45-3%,较上半年涨幅达20-50%,且民营银行对房贷业务转趋低调,不如以往强力推动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.