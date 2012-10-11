〔专栏节选〕我的金门初体验--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

金门是少数能完整呈现台湾历史的地方之一。金门距离厦门只有六公里，从金门便可看到对岸现代化的高楼大厦市容；虽然其地理位置或饮食文化都比较接近中国，但我相信，金门的建筑和文化，一定与几百年前的台湾相似。

过去一千年以来，金门的建筑都以四合院为主；解除军事管制不过才十年前的事，「单打双不打」的两岸炮击默契也才在十五年前正式终止；为了避免成为显眼的攻击目标，前几年金门才开始装设街灯。也因此，即使到了今天，我们仍可看到当年军事优先的政策，仍深深禁锢了金门的经济发展。

不过，也因为金门是两岸军事最前线的特殊地位，使得数百年来的金门文化和建筑得以完整保留下来，这或许是政府机关最睿智的意外之举。金门是台湾人和福建人的文化历史博物馆，也是台湾和中国之间的军事冲突博物馆。即使是透过望远镜就可以看到对岸大红布条写着「一国两制 统一中国」的标语，也成为金门独特的历史兴味。全球没有一个地方能像金门一样，可以化干戈为玉帛，把炮弹变钢刀。

金门的特殊地理位置和文化，提供台湾一个保存历史的独特机会，同时，也可为台湾本岛和金门居民创造经济成长。从许多方面来看，台湾在保留传统华人文化上做得比中国好，但金门的文化保存又更胜一筹。尤其在此刻中国极力推动乡村都市化之际，金门是一个可以借镜的地方。

很明显地，观光是一个机会；但若要扩大观光，就得要有基础建设，例如港口、饭店和电厂，但这恐将重创金门的纯净和永恒之美。当然，未受污染的台湾东部和壮丽山区，也面临同样的两难困境。

这类基本事项需要政府更积极地介入，而不是置身事外。政府必须拉高金门的形象，让大众将其视为宝藏。目前，有许多所谓的「剥皮团」—— 旅行社以低价拉客的购物团，以赚取回扣，让不少游客对金门的印象大打折扣。套用国际贸易的专业术语，就是「倾销」，这是违法的行为；因此，低价抢客，又没有旅游品质的购物团，应该也算是违法才对。

完整保留金门的美丽与历史，是当前最重要的任务。金门政府和台湾政府延后大型的开发计画，是正确的决定；日后的环境影响评估也应该将文化冲击列进来。

当然，对金门而言，眼前最大的抉择在于，要不要同意设立博弈事业。不论最终结果如何，整个评估过程，必须用最严格的标准，和最透明的流程来进行。一旦要进行开发设计，必须包含特殊的科技，以降低对金门生态的冲击；还要融入周遭的建筑特色，并在成长与保存中找到平衡点。

环保人士对维护环境、自然资源的热忱和努力值得肯定，但不能忽略我们也要有经济成长，才能协助弱势民众脱离贫困，并教育他们环境保护的重要。事实上，在生态保育领域里的成就，富国比穷国好太多了。(完)

--整理 高洁如/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.