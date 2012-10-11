〔专栏节选〕下一个世界级的中国企业--与国际接轨的三大品牌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)

曾获股神巴菲特加持，并宣示持有的股票终身不卖，从电子代工切入汽车，并朝油电混合车、电动车发展，看似无往不利，一直以来被视为中国明日企业的比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)，最近厄运连连。

先是财报警讯频传，上半年净利急降，吓坏投资人之外，比亚迪创业元老副总杨龙忠宣布请辞，王传福并承认自己在经营上犯了错误；另一个令人震惊的是，二○○九年里昂策略分析师Scott Laprise曾经给了比亚迪一个超级乐观的「天堂价」九十八．九九港币，最近又给了比亚迪一个「地狱价」，目标价只有○．四一港币。

里昂看淡比亚迪未来业务发展，包括电动车、电池业务、新能源及手机配件。里昂预估，比亚迪今年及明年的获利目标只有四五○○万及六五○○万人民币。这比起○九年获利巅峰的三十七．九三亿人民币相去甚远。比亚迪从二○○○年以来，一直都是中国成长最具潜力的企业之一，如今连连掉漆，背后问题很值得探讨。

**不敌国际竞争,汽车、体育类、成衣失色**

从一九七八年改革开放以来，中国经济进入快速成长周期，这段期间中国从无到有，因此只要能满足基本消费的产品都能在中国快速发展。像汽车产业如雨后春笋一下子涌出几十家，白色家电（冰箱、洗衣机等）、体育用品、成衣也是如此。然而，这个满足基本需求的年代已告一段落，中国企业在全球化时代，必须短兵相接面对全世界的考验，比亚迪的汽车业务就是一个最显着的例子。

全世界的汽车产业都在经过激烈竞争后成为寡占局面，像是美国汽车产业经过战国时代，如今只剩下通用、福特及克莱斯勒；德国也只有ＢＭＷ、ＢＥＮＺ及ＶＷ；日本也只有丰田、本田及日产；韩国最后整合出现代汽车一枝独秀。全世界的汽车消费仍然庞大，但是汽车厂终究收敛成那么几家。

中国的汽车产业从无到有，从小车到进口车满街跑，目前中国汽车一年产销量约一千八百万辆，仍然稳居世界第一，不过大小车厂林立的景象，未来恐怕必须经过一场艰苦的杀戮战，能够在第一轮胜出的可能只有三至五家，再整合出一至三家，最后的赢家才有可能跻身世界级的车厂。

过去比亚迪以Ｆ３起家，在中国小车市场与吉利及奇瑞的ＱＱ同受瞩目，如今面临竞争加剧，比亚迪慢慢败下阵来；加上油电混合车、电动车发展并不顺遂，使得二○○○年以来，一直虎虎生威的成长态势出现颓势。

目前很多中国产业都面临全球竞争压力，除了汽车产业，最显着的是有十三亿中国人当home market（国内市场）的体育用品产业。经过新一轮的竞争后，李宁(2331.HK)、安踏(2020.HK)、特步(1368.HK)、三六一度(1361.HK)、中国动向(3818.HK)、匹克(1968.HK)等，都不敌德国的爱迪达（adidas）与美国的巨无霸耐吉（NIKE）的竞争。最惨烈的是中国体操王子李宁创办的「李宁」最近公布半年报，上半年营收三十八．八亿人民币，衰退四．八％，净利只有四四二九万人民币，衰退八四．九％，李宁预告今年全年将亏损二．二六亿人民币，股价则从三十一．九五港币，重挫到三．六七港币。

李宁是多数中国人心目中的民族品牌，却依然不敌耐吉、爱迪达等舶来品的竞销压力。中国的泉州晋江一度是中国流行产业的希望寄托，如今体育用品产业，甚至流行服饰的利郎、利邦也遭逢压力。

这些年，连成衣服饰连锁业也都出现竞争集中化的现象，经过高度效率化竞争的结果，西班牙的ＺＡＲＡ、日本的优衣库（UNIQLO）及瑞典的Ｈ＆Ｍ形成三雄鼎立的竞争态势，二○○○年以来，一度在欧洲展现威力的思捷环球（Esprit）已败下阵来，○八年思捷最好的时候一年净赚六十四．五亿港币，○九及一○年仍保有四十亿港币以上的净利，但一一年急转直下，净利只有七九○○万港币，思捷的股价也从一三三港币跌到七．五港币。

除了思捷惨遭滑铁卢外，香港的堡狮龙（bossini）、汉登（HANG TEN）、I.T、JOYCE、鳄鱼牌、威高及佐丹奴均只能勉力维持，汉登最后被利丰集团收购，非常标准地呈现这个竞争集中化的现象。

**恒安国际、联想、华为,逐步走向世界**

很多产业都出现国际大厂吃定中国民族品牌的景象，不过也有一些改变正在发生，这两年逐渐有一些中国品牌走向世界。

第一个是「中国的宝硷」恒安国际，正从个人卫生用品、湿纸巾及护肤产品脱颖而出。恒安也是来自晋江的企业，从二○○○年以来不断成长，○七年净利赚过十亿人民币，到一一年已达二十六．四八亿人民币，今年上半年净利达十六．二六亿人民币，继续成长三七．六％，毛利率达三八．六％。目前恒安国际市值达九一六亿港币，正朝国际级企业挺进，逐渐展现出「中国宝硷」的架式来。

另一个可能即将胜出的是中国ＰＣ第一品牌联想。从○四年买下ＩＢＭ个人电脑业务的联想，从一○年三月首度转亏为盈之后，近三个会计年度获利都维持大幅成长，一二年到三月为止的会计年度净利达四．七三亿美元，在今年四到六月的第一季财报净赚一．四一亿美元，联想首季ＰＣ销售一二八○万台，成长二四．四一％。在智慧型手机方面，联想在中国市占率达一一．二％，仅次于三星，是中国最大本土品牌，联想业绩跃升，如今市值达六七三．五亿港币，已加紧脚步向世界级的目标迈进。

**十三亿人口当后盾,中国网路业自成一格**

联想的ＰＣ建立在有十三亿中国人的市场上，这两年加快脚步，乘势而起，对照惠普、戴尔却节节败退，连带也影响台湾ＰＣ与ＮＢ代工业的前途。如果按照目前态势发展下去，台湾的ＰＣ与ＮＢ大厂，今后将转向为联想代工，宏碁的殒落与联想的霸业正好形成强烈的对比。

另一个走向世界级霸业的则是网路设备大厂华为。位在深圳的华为作风神秘低调，不过最近出其不意公布一二年财报，上半年营收达一○二七亿人民币，营业利益达八十七．九亿人民币，已具世界级架式。最近华为表示可望在美国上市，下一步将与宿敌思科（CISCO）短兵相接，以华为在第三世界国家的竞争优势，有机会打下思科登上世界王座。

在网路产业方面，腾讯巩固中国市场，已无强力对手；百度其实是中国的Google；人人网是中国的脸书；新浪靠微博崛起；京东商城、淘宝网有如美国Amazon，中国的网路产业自成一格，不与国际接轨，但靠着网民人多势众，仍可创造空前佳绩。