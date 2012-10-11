〔路透调查〕今年金价均值料将创新高,明年会进一步扬升

* 黄金2012年均价料为1,690.00美元,2013年料为1,853.75美元

* 白银2012年均价料为32.00美元,2013年料为35.00美元

* 央行刺激举措及投资人需求料支撑市场

路透伦敦10月10日电---周三公布的一份路透调查显示,黄金分析师转为更加看好2012年最后一季的金价前景,一致预期今年金价均值将创新高,明年会进一步扬升.

全球主要国家央行今年已誓言挹注金融市场更多资金,以拉低借款成本,从而抗击全球经济放缓.

特别是美国联邦储备理事会(FED,美联储)在就业市场改善前将继续购买抵押支持债券(MBS),及欧洲央行购买满足一定标准的欧元区负债国家债券的承诺,使金价2013年可望连续13个年头上涨.

路透对27名分析师的调查中值显示,2012年黄金均价料为每盎司1,690.00美元,略高于第二季末所预估的1,685.00美元,但低于1月时预估的1,765美元.

这将是创新高的黄金年度均价,尽管低于2011年9月所创的金价纪录高位1,920.30美元.

今年第四季黄金均价料为每盎司1,785.00美元,高于6月时预估的1,750美元.明年黄金均价则料为1,853.75美元.

分析师此前预估2013年黄金均价为1,791.25美元.

"在当前充满风险和不确定的时期,黄金再度被视为强力避险工具.欧债危机仍是主议题...其他美国和海外重要指标则继续表明经济依然疲弱."Blanchard & Company市场及经济研究副总裁David Beahm说.

"许多投资者将资金移入金市,以保护其资产并藉以增值,我们预计,全球对黄金的投资需求增幅甚至将高过2007年以来已有的900%,"Beahm并称.

美国的"财政悬崖"可能替黄金需求提供了新动力,特别若是美元因此走软的话.

但分析师表示,除美元上涨外,黄金面临的另一个风险就是印度消费的持续疲软.印度政府今年推出进口税和增税等一连串措施,该国黄金消费受抑.

**银价走势**

如果全球经济成长继续放缓,白银明年可能见到投资退潮.白银的需求更为依赖电子或化学等工业领域.

路透调查的受访者均预期银价2012年不会超过去年的均值每盎司35美元.但他们对2013年银价看法则比三个月前乐观.

调查显示,分析师预估白银2012年均值为32.00美元,明年则升至35.00美元.6月底调查时分析师对今明两年银价的预估分别为31.67美元和32.75美元.

"我们预期银价将再次呈现高度震荡,但长期来看并不认为银价表现会比黄金好.2013年白银或供应过剩,那可能抑制银价."Italpreziosi分析师Andrea Aratoli表示.(完)