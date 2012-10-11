〔台湾债市〕公债RP利率持平,明日300亿台币公债交割料影响有限

路透台北10月11日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.今日整体货币市场资金宽松,令RP市场利率表现持平,明天将有300亿台币101/6R公债交割,交易员普遍预料公债RP利率仍会维持既有区间不变.

证券商交易员表示,本周延续月初资金宽松效应,其中以银行资金最为宽裕,寿险、投信资金也有承作RP的需求,因此尽管本周公司债及公债交割的紧缩因子较多,也未对RP市场利率造成影响,短线RP利率将持稳在既有水准.

"今天交割鸿海公司债算是小事一桩,明天300亿公债交割会有一点点影响,但不致于影响利率."一交易员说.

交易商认为,周五公债交割金额较大,且隔日又为休假日,对资金调度会有些微影响,不过近期资金仍偏多,加上市场已经提早因应,所以料明天公债RP利率可望持平不变.

今日有鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.(完)