〔日本股市〕受财报担忧打压跌至两个月低位,恐创第三日连跌

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透东京10月11日电---日本股市日经指数周四早盘跌至两个月最低,连续第三天下跌,因美国财报季开局不利,令市场益发担心即将出炉的企业季报将会疲弱.
日经指数.N225早盘小跌0.2%至8,579.37.此前低见8,514.63.股指自9月19日触及四个月高位以来已下跌7.6%.
东证股价指数.TOPX持平,报717.08点,交投活跃,成交量为过去90天全日均值的57%.
SMBC日兴证券首席股市策略师阪上亮太表示,市场人士仍担心,这个财报季可能会有一连串的下修年度财测,以及一些意外利空.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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