〔日本股市〕受财报担忧打压跌至两个月低位,恐创第三日连跌

路透东京10月11日电---日本股市日经指数周四早盘跌至两个月最低,连续第三天下跌,因美国财报季开局不利,令市场益发担心即将出炉的企业季报将会疲弱.

日经指数.N225早盘小跌0.2%至8,579.37.此前低见8,514.63.股指自9月19日触及四个月高位以来已下跌7.6%.

东证股价指数.TOPX持平,报717.08点,交投活跃,成交量为过去90天全日均值的57%.

SMBC日兴证券首席股市策略师阪上亮太表示,市场人士仍担心,这个财报季可能会有一连串的下修年度财测,以及一些意外利空.(完)