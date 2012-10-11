〔台湾汇市〕央行作价令台币/美元收贬,实质汇率随非美币别微升

* 实质汇率先贬后升,随欧元偏强

* 出口商、外资午后卖盘大增

* 韩国降息宽松效果或持续

* 明日交投或稳中偏升

路透台北10月11日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘因央行作价而收贬3.3分,但尾盘实质汇率在非美币别走强的带领下,仍保有部分升幅.近来台币与欧元为首的非美货币联动紧密,尽管台股今日重挫,台币并未随之起舞,反与韩元等亚币走势一致,料明日仍在当前区间偏升.

汇银人士指出,午前欧元表现偏弱,加上台股表现不佳,外资积极回补美元;但午后欧元、澳元、韩元等非美币别纷纷走强,且出口商抛汇力道不减,外资及银行间投资盘一见国际盘变盘,反手抛出手上美元部位,令台币收回午前失土.但交投区间仍不脱29.25-29.35的近来水准.

"其实今天有点看不懂,股市和汇市各走自己的路."一本地大型银行交易员说.

交易员认为,自美国实施第三轮宽松货币政策以来(QE3),部分亚洲国家也跟进实施宽松政策,韩国央行今日也如外界预期再度降息,汇市反应金流趋向亚洲,令台币难逃这波资金行情.不过台湾央行并不乐见台币升值过快,盘中及尾盘循例干预,但交易员认为当前作用不大.

他们指出,台币波段高位29.200是近期的关键价位,若能有效突破,台币升值之路才会站稳,否则尽管随着非美币别上上下下,也徒劳无功.

台股.TWII今日收盘重跌1.85%报7,451.72点,外资及陆资也卖超台股90.14亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日变动不大,美元/台币一周及一个月期换汇点虽然回到平盘附近,但未拉出明显趋势.

多数新兴亚洲货币扳回早前跌幅,此前开局疲弱,因之前标准普尔调降西班牙债信评级至"BBB-",仅略高于垃圾级别,指因经济衰退加深限制西班牙政府的政策选项.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.432 29.399 29.250-29.490 29.490 6.81 6.76

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.290 29.301 29.284-29.349 29.349 3.12 3.23

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.005

美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.160/-0.135

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