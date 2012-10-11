〔路透基点〕阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款承诺书陆续到位--RLPC

路透香港10月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士指出,阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款已取得8-9家银行的承诺书,总承诺金额约为9,000-9,500万美元.

这起6月中旬发起的银团贷款正进入文件准备程序.委托主办行德意志银行与渣打正等待一些银行的内部审查.

可能会在10月22日当周签约.

这笔贷款将用于10.25亿元(1.61亿美元)人民币五年期可转债的再融资,该笔可转债附带有2013年4月的卖权.

如之前报导,承贷2,000万美元的银行获委托主办行头衔,含所有费用的价码为460个基点.

承贷1,500-1,900万美元的银行获主办行头衔,含所有费用的价码为455个基点.

承贷1,000-1,400万美元的银行获承办行头衔,含所有费用的价码为450个基点.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点.这笔贷款的平均年限为2.5年.

阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.

标准普尔在4月30日将这家评级为BB的公司置于负面观察.标普表示,阜丰年度债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为3.7倍左右.

标普在4月30日的报告中并称,若阜丰通过确保一项再融资计划来赎回一可转换债券,以此维持充足的流动性情况,则可能将该公司的展望修订为稳定.

可转债的票息为4.25%,转换价格为7.03港元(0.91美元),较参考价5.86港元溢价20%.(完)