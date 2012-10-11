〔路透基点〕阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款承诺书陆续到位--RLPC

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透香港10月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士指出,阜丰集团1.5亿美元三年期境外贷款已取得8-9家银行的承诺书,总承诺金额约为9,000-9,500万美元.
这起6月中旬发起的银团贷款正进入文件准备程序.委托主办行德意志银行与渣打正等待一些银行的内部审查.
可能会在10月22日当周签约.
这笔贷款将用于10.25亿元(1.61亿美元)人民币五年期可转债的再融资,该笔可转债附带有2013年4月的卖权.
如之前报导,承贷2,000万美元的银行获委托主办行头衔,含所有费用的价码为460个基点.
承贷1,500-1,900万美元的银行获主办行头衔,含所有费用的价码为455个基点.
承贷1,000-1,400万美元的银行获承办行头衔,含所有费用的价码为450个基点.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点.这笔贷款的平均年限为2.5年.
阜丰集团生产以玉米为主的生化产品,味精、谷氨酸和黄原胶产品最为出名.
标准普尔在4月30日将这家评级为BB的公司置于负面观察.标普表示,阜丰年度债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比率为3.7倍左右.
标普在4月30日的报告中并称,若阜丰通过确保一项再融资计划来赎回一可转换债券,以此维持充足的流动性情况,则可能将该公司的展望修订为稳定.
可转债的票息为4.25%,转换价格为7.03港元(0.91美元),较参考价5.86港元溢价20%.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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