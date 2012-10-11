〔路透基点〕五家银行考虑参与深圳地铁11号线150亿人民币贷款--RLPC

路透香港10月11日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,有五家银行正在考虑参与中国中铁股份有限公司的150亿元人民币五年期贷款,资金将用于支持建设深圳地铁11号线.

消息人士指出,委托主办行及额度分配行为中信银行及中国进出口银行,两家银行已与借款人在9月13日签署承办协议,以同等地位完全承办此次的贷款.

一如先前报导,此贷款利率为人行利率的100%.

中国中铁股份有限公司已在香港和上海上市,是深圳11号地铁线的建设-移交(BT)承包商.该地铁线于2011年底始建,并料在2016年开始运营.

深圳地铁11号线是该市发改委2011年4月公布的深圳市城市轨道交通近期建设规划(2011-2016年)中的一部分.规划中称,同期还将进行6号线、7号线、8号线和9号线的建设.消息人士表示,还有上述地铁建设相关的两笔筹资案蓄势待发.

当地媒体称,深圳市地铁集团有限公司也曾在2011年12月发行过100亿元人民币中期票据.华夏银行和工商银行是此案的联席主承销行.

据当地媒体报导,这些地铁线和上盖物业的开发总投资估计为1,844亿元人民币.(完)