《热点透视》日本央行的难题在于要如何变得更不负责任

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记者 Andy Mukherjee 编译 王冠中

路透新加坡10月10日电---日本央行有个难题,就是要如何就鲁莽地扩大印钞行为作出让人信服的承诺.日本央行在十年前率先推出量化宽松,写下了非传统货币政策的先例.但随着其他央行也开始拥抱宽松措施,日本央行的身影在众多量化宽松央行间愈来愈显得模糊.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持近零利率至2015年中,定下了基调.美联储也做出了开放式的承诺,将每月买进400亿美元的抵押贷款债券,直到劳动市场持续改善.此外,欧洲央行也承诺买进所有正式寻求援助的欧元区国家短期公债.

在央行的宽松热潮中,日本央行却受制于先前设定好的80兆(万亿)日圆(1兆美元)资产买进计画,该计画虽然时而扩大,但只有在经济可能陷入通缩的威胁下才会扩张.结果好比是拿过时的索尼Walkman随身听来充当iPhone 5.自2008年第二季以来,日本央行已将货币供应和银行准备提高42%,但美联储同期间货币基础提高了两倍多.

就连日本央行资产买进计画的标的也有问题.在9月19日宣布的最新宽松计画中,买进标的增加了10兆日圆的国库券和政府公债.这计画力有未逮,原因有二.首先,日本央行会在明年开始执行新计画,但到时候已经不再有政策震撼价值.其二,日本银行业会不愿意出脱三年期公债,这类债券年息达1.4%,而另一个最有可能的替代方案,是将资金存放在央行赚取0.1%的微薄利息.

有个选项就是日本央行提供更好的价格,央行可以透过在标售中取消最低收益率的限制达到这一点.但就算是负利率也已经不稀奇了.丹麦、瑞士和德国都出现温和名目负利率的情形,而只要货币流通没有脱序,至少保证取得零利率,要出现深度负利率是不可能的.

那还有什么能撼动日本呢?设定2%的通胀目标大概也会让人提不起劲儿,因多数分析师认为日央行在2月设定的1%通胀目标都达不到.至于采纳新的目标,比方说名目国内生产总值(GDP),则就缺乏瞄准物价上涨的单纯性.央行可以将资产买进计画中的公司债、上市交易基金(ETF)和地产担保证券比重从当前的8%提高.这会使得日本央行的资产负债表增加更多的信用风险,但也可能将资金导入非银行业者,进而提振信贷活动.

更果敢的做法就是日本央行利用增印的钞票买美国公债,直到达到通胀目标.这样的作法会压低日圆,使出口商受益,同时也会带动国内的流动性.目前是由日本财务省下令以政府借入并存放在特殊帐户的资金购买海外证券.这样迂回压低日圆的作法是透过财政操作进行,而非货币操作,效果只是暂时的,若掀起新一波全球避险潮,日圆又会受到青睐.

印日圆来买美债可能需要调整日本央行和财务省之间的职权安排,也可能会因为日本方面明显的汇率操纵行为而引起美国的抗议.然而这样的作法也会和以往中国对美国公债及机构债的强劲需求一样,协助压低了美国长期利率.

日本央行需要调整效果日渐减弱的措施.重现衰退的风险正日益升高.若央行不提出新政策,日本消费者将会继续囤积现金,让经济一直得不到1999年以来就很渴望见到的些微通货膨胀.(完)