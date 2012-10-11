〔两岸金融〕台湾行政院称陆银至台参股应"适当提高比例"

路透台北10月11日电---台湾行政院周四午后发出新闻稿称,行政院长陈冲表示对陆银至台湾参股,应有正面兴利的思维,并"适当提高比例".目前台湾允许单一陆银参股台湾银行或金控比例为5%.

台湾总统马英九上日于公开演说中称对外资来台湾投资应"开放常态、管制例外",行政院随即指将检讨法令,放宽外资及陆资来台湾投资的规范.

目前台湾与大陆相互之间的金融市场开放度仍低,两位了解情况的消息人士周一对路透指出,两岸银行业监理主管机关--台湾金管会及中国银监会初步预定于11月底在台湾召开第三次"金银会",讨论进一步的市场开放,以做为年底两岸经济协议(ECFA)后续"服务贸易协议"签署的蓝图之一.[ID:nST0562321]

台湾金管会今年1月初甫开放陆银可来台参股本地银行或金控,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%,加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%.中国给台湾银行参股的上限和外资相同,目前为20%.(完)